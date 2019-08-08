النيابة تأمر بسرعة كشف غموض مقتل سائق وزميله فى السلام

تحقق نيابة السلام بإشراف المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، المستشار أحمد حنفى، فى واقعة العثور على جثتين لسائق توك توك وصديقه مقتولين، بجوار إحدى المدارس.

وكلفت النيابة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة، وفحص آخر اللقاءات مع المجنى عليهما، وصرحت بدفن الجثتين بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية وبيان الإصابات ونوعية السلاح المستخدم فى القتل.

وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغًا من الأهالي، بالعثور علي جثتين لشابين، في أحد الشوارع، وتبين أن الجثتين لسائق توك توك، وصديقه ، وأمر اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، بتشكيل فريق بحث للتوصل إلى هوية المتهمين