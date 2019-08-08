 كريم نيدفيد يكشف آخر تطورات إصابته - بوابة الشروق
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كريم نيدفيد يكشف آخر تطورات إصابته

علاء العزب
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:26 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:26 ص

كشف كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي عن موعد عودته من الإصابة التي تعرض لها الفترة الماضية.

وقال كريم في تصريحات تلفزيونية لقناة "الأهلي" : "تعرضت لإصابة في الغضروف، وسافرت إلى ألمانيا من أجل العلاج والخضوع للعملية".

وأضاف: "تمت العملية بنجاح، وأيضا البرنامج التأهيلي الذي وضعه الطبيب الألماني يسير بشكل جيد"

وتابع: "هناك تواصل بين الطبيب في ألمانيا وطبيب الأهلي خالد محمود، من أجل متابعة سير العملية".

وأتم : "سأعود إلى ألمانيا الأسبوع المقبل من أجل الاطمئنان على، وبعدها سنقيم الوضع وسنرى هل سأعود للعب أم ستكون هناك مرحلة تأهيلية أخرى".

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إطلع بره من جنوب السودان يوم الأحد المقبل ١١ أغسطس الجاري في مستهل مشوار الفريق الأحمر ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 


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