رئيس فنزويلا يوقف المحادثات مع المعارضة احتجاجا على العقوبات الأمريكية

ألغى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سفر ممثّليه الذين كان من المفترض أن يتوجهوا إلى (بربادوس) لإجراء محادثات مع المعارضة الفنزويلية ، وذلك في خطوة احتجاجية على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وذكرت الرئاسة الفنزويلية - في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس - أنه رغم وجود وفد المعارضة في دولة (بربادوس) من أجل جلسة المحادثات المقررة لهذا الأسبوع، إلا أن الرئيس نيكولاس مادورو قرر عدم إرسال الوفد الفنزويلي.

وكانت فنزويلا قد اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الأول الثلاثاء بممارسة الإرهاب الاقتصادي، والسعي إلى قطع الحوار مع المعارضة الفنزويلية، وذلك غداة تجميد كامل لأصول حكومة نيكولاس مادورو في الولايات المتحدة.