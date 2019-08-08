شبيبة القبائل يعلن إلغاء قرار خصم 3 نقاط من رصيده في الدوري المحلي

تلقى شبيبة القبائل الجزائري دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة ضيفه المريخ السوداني غدا الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وكشف شبيبة القبائل على حسابه بموقع (فيسبوك) اليوم الخميس عن إلغاء القرار الذي اتخذته لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الجزائري للمحترفين القاضي بخصم 3 نقاط من رصيده بمسابقة الدوري مع بداية الموسم الجديد.

ولم يقدم النادي إيضاحات أخرى حول هذه القضية في حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الاتحاد الجزائري أو رابطة الدوري.

كان شبيبة القبائل تقدم بالتماس لدى لجنة الطعون على مستوى الاتحاد الجزائري للعبة.

يذكر أن لجنة الانضباط بالدوري الجزائري قررت في 20 يونيو الماضي خصم 3 نقاط من رصيد فريقي شبيبة القبائل وشباب قسنطينة مع تغريمهما 10 آلاف دولار بجانب إيقاف شريف ملال، وطارق عرامة رئيسا الفريقين على الترتيب عامين نافذين مع اقتراح لإيقافهما مدى الحياة، بسبب فضيحة التصريحات المتبادلة بين الطرفين في نهاية الموسم الماضي.