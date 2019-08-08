مركز إسلامي يحذف نصوصا أثارت جدلا حول إمكانية ضرب الزوجة

حذف المركز الإسلامي في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا نصوصًا من موقعه على الإنترنت، بعد انتقاد لتوصيات تضمنتها هذه النصوص تسمح بضرب الزوجة في الإسلام.

وقال متحدث باسم اتحاد "التجمع الإسلامي في ألمانيا" الذي ينتمي إليه المركز في ميونخ، اليوم الخميس إن ردود الفعل على التوصيات كانت مفهومة ومبررة.

وكان قد جاء على الموقع الإلكتروني للمركز الإسلامي في ميونيخ (أي زد إم) في مبوبة تحمل اسم "المرأة والأسرة في الإسلام" ، استنادًا لآية قرآنية، أن إمكانية ضرب المرأة مطروحة كوسيلة أخيرة في حالة وجود خلافات زوجية، موضحًا أن هناك ثلاث خطوات يتعين على الزوج الامتثال لها خلال ذلك، وهي: "الموعظة والهجر في فراش الزوجية ثم الضرب".

يذكر أن هذه العبارات أثارت حالة من الفزع لدى ساسة بمدينة ميونخ.

ولكن بحسب رأي "عالم دين"، فإن للضرب "طبيعة رمزية نوعا ما" في هذا السياق.

وأوضح اتحاد "التجمع الإسلامي في ألمانيا" حاليًا: "كثير من الأمور يتم التعبير عنها بشكل يسيء الفهم"، مؤكدًا أنه من المقرر حاليًا تبديد حالة سوء الفهم هذه من خلال موقع جديد ونصوص جديدة.