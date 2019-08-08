مدرب نيس يرفض رحيل يوسف عطال

رفض باتريك فييرا المدير الفني لنادي نيس الفرنسي رحيل مدافعه يوسف عطال، المتوج حديثا مع منتخب الجزائر ببطولة كأس أمم أفريقيا.

وقال فييرا في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن لاعبين مثل عطال ومالنج سار، لن يغادروا الفريق في فترة الانتقالات الصيفية التي تختتم بفرنسا مطلع الشهر المقبل.

وعبر فييرا، عن امتعاضه من عدم تمكن الفريق من انتداب اللاعبين الذين استهدفهم بسبب المسار الطويل الذي استغرقه بيع نيس إلى مجمع اينيسو المملوك للثري البريطاني جيم راتكليف.

وارتبط عطال البالغ من العمر 23 عاما، بالانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، قبل أن تبدي أندية انجليزية اهتماما بضمه.