رئيس جامعة بنها يبحث مع ممثلي هواوي سبل التعاون لتأهيل الكوادر البشرية والخريجين

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استقبل الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، المهندس يسري عتلم، الرئيس التنفيذي لأكاديمية هواوي في مصر، لبحث إمكانية إنشاء برامج لأكاديمية هواوي لتأهيل وتطوير مهارات الكوادر البشرية والخريجين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة زايد، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتور هشام البطش، المشرف على تخطيط البرامج وشئون الوحدات ذات الطابع الخاص بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور طارق الششتاوى وكيل الكلية للدراسات العليا ومدير مركز نظم المعلومات والدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكارات بالجامعة.

وأشار الدكتور جمال السعيد، إلى أن جامعة بنها تسعي إلى نشر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك لتنمية وصقل المواهب الخاصة بالخريجين؛ ما يساهم في خلق مزيد من فرص العمل وتشجيع المشاركة في المجتمع الرقمي علي المستوى الإقليمي والدولي.

وقال المهندس يسري عتلم، إن برنامج هواوي لتكنولوجيا المعلومات هو برنامج تعليمي غير هادف للربح ويقوم بمنح جامعة بنها حق تقديم دورات تدريبية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للخريجين تلبية لمتطلبات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.