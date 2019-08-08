حزب الرابطة الإيطالي: انتخابات جديدة هي البديل الوحيد

ذكر حزب الرابطة الإيطالي اليميني بزعامة ماتيو سالفيني، أن الانتخابات الجديدة هي البديل الوحيد بعدما أثار شريكه في الائتلاف، حزب حركة خمس نجوم الشعبوية، أزمة حكومية بمحاولة وقف مشروع سكة حديد مدعوم من الاتحاد الأوروبي.

وقال حزب الرابطة في بيان: "إيطاليا بحاجة إلى تأكيدات وتشجيع وقرارات موحدة"، مستبعدًا تعديلًا وزاريا، مضيفا أنه من غير المبرر تمديد الائتلاف بالوضع في الاعتبار الخلافات الداخلية اليومية.

وأضاف الحزب: "كل يوم يمر هو يوم ضائع . وبالنسبة لنا البديل الوحيد لهذه الحكومة هو منح الإيطاليين فرصة بانتخابات جديدة".

ورغم بيان الحزب، لم يدع سالفيني إلى استقالة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي ولم يهدد بسحب وزرائه من الحكومة الحالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا).