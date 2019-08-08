 فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان في ستاد الإسكندرية - بوابة الشروق
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فتح منفذ لبيع تذاكر مباراة الأهلي وبطل جنوب السودان في ستاد الإسكندرية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 8:41 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 8:41 م

أعلن العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي عن فتح منفذ باستاد الإسكندرية لبيع تذاكر مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره اطلع برة بطل جنوب السودان بداية من اليوم الخميس على أن تستمر عملية البيع غدا الجمعة وبعد غد السبت.

وقال مرجان إن قرار فتح منفذ البيع في الإسكندرية جاء تيسيرًا على جماهير الأهلي التي لم تتمكن من الحجز على النظام الإلكتروني، موضحًا أن تذاكر الدرجة الموحدة موجودة حاليًا في منفذ بيع التذاكر في استاد الإسكندرية.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة فريق اطلع برة في ذهاب الدور التمهيدي (الـ 64) بمنافسات دوري أبطال إفريقيا والمقرر اقامتها مساء الأحد المقبل في استاد برج العرب بالإسكندرية.


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