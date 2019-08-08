تخلصي من جفاف الشفاه وتشققها قبل العيد بطرق طبيعية

يعد جفاف الشفاه وظهور التشققات عليها من الأمور المزعجة التي تواجه العديد من النساء وتتسبب في إحراج بعضهن.

ويقدم موقع "Health line"، حل سريع وسهل للظهور بشفاه ناعمة خالية من التشققات في عيد الأضحى المبارك.

زيت جوز الهند

يمكن استخدام زيت جوز الهند للقضاء على تشقق الشفاه، ومنحها نعومة، حيث يعد جوز الهند مرطب للشفاة وأيضًا يمتلك خواص مضادة للالتهابات والبكتيريا التي تتعرض لها الشفاه نتيجة للغبار العالق في الهواء وعدم الاهتمام بتنظيفها جيدًا من أحمر الشفاه.

ولاستخدام زيت جوز الهند، احضري قطنة نظيفة وضعي عليها نقاط قليلة من الزيت ودلكي الشف وأغسليها بعد ساعة من وضعه.

العسل

ويعتبر العسل عنصرًا مضادًا للبكتيريا ويفيد بالتخلص من التهابات الجروح ويستخدم كمعالج منزلي لتحسين البشرة وإعادة النضارة إليها.

ويساعد العسل في ترطيب الشفاه والقضاء على التشققات التي تظهر عليها من فترة لأخرى، إضافة إلى إزالة الجلد الميت.

ولاستخدام العسل، ضعيه بقطنة على الشفايف لمدة نصف ساعة يوميًا وستلاحظين النتيجة من الاستعمال الأول.

زبدة الأفوكادو

تساعد زبدة الأفوكادو هى الآخرى في تنعيم الشفاه والتخلص من التشققات المزعجة؛ لأنها تعد مرطب جيد يمتصه الجلد سريعًا، وتحتوي على أحماض دهنية ومضادات أكسدة تفيد الشفايف.

ويمكن شراء زبدة الأفوكادو من الصيدلية، ويتم وضعها بالأصابع على الشفايف ليلًا وتغسل في الصباح أو وضعها لساعة قبل الخروج من المنزل لمنح الشفاه ترطيب طبيعي قبل وضع أحمر الشفاه.