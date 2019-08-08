القوات السورية تسيطر على بلدتين بمحافظة حماة

سيطرت القوات الحكومية السورية على بلدتين في الجزء الشمالي من محافظة حماة في أعقاب اشتباكات دامية مع متمردين، حسبما قال الجيش السوري والمرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الخميس.

وقال المرصد ومقره بريطانياإن القوات الموالية للرئيس بشار الأسد استولت على بلدتي الصخر والجيسات.

وأكد الجيش سيطرته على البلدتين الواقعتين على أطراف محافظة إدلب، احدى المعاقل الأخيرة للمتمردين في سورية.

وقال رامي عبدالرحمن مدير المرصد إن الطائرات الحربية السورية نفذت 49 ضربة جوية على جنوب إدلب اليوم الخميس.

وقال العميد أبو سالم المتحدث باسم جماعة جيش العز المعارضة التي تسيطر على مناطق في حماة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "الوضع سيئ جدا جدا"، مضيفًا أن "النظام وبمساعدة من الإيرانيين والروس، لا يتقدمون فقط تحت غطاء ضربات جوية مكثفة، بل يستهدفون بشكل مكثف المناطق المدنية ويقتلون النساء والأطفال".

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) الحكومية إن خمسة مدنيين من بينهم طفلان أصيبوا في قصف للمتمردين استهدف مناطق بشمال محافظة اللاذقية.

وفي أبريل، بدأت القوات الحكومية هجوما واسع النطاق على المقاتلين في حماة وإدلب، ما تسبب في تشريد نحو 400 ألف شخص من ذلك الحين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

وقتل نحو 884 مدنيا من بينهم 218 طفلا منذ بدء العملية العسكرية، وفقا للمرصد .