المسماري: معركة طرابلس في مراحلها الأخيرة

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قال اللواء احمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن المعركة في طرابلس وصلت مراحلها الأخير، ونطمئن الليبيين في الجنوب أن الجيش يراقب المنطقة بكل ثقة.

وأضاف المسماري- في تصريحات يوم الإربعاء-" الجيش دمّر فجر الثلاثاء، طائرة أوكرانية خاصة في مصراتة قادمة من تركيا على متنها شحنة كبيرة من الأسلحة"بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية"الليبي.

وتابع "الطائرة وهى من طراز إيلوشن عند استهدافها كانت تقوم بتنزيل الحمولة التي كانت داخلها على الأرض، وهناك من يقول إنها حمولة أدوية ومساعدات، ولكن في الحقيقة نعلم أنها تحمل مواد عسكرية تركية".

وذكر أن تكلفة حمولة طائرة الشحن الأوكرانية نحو 900 مليون دولار أمريكي، مضيفا "أمير قطر دفع ثمن شحنة الطائرة الأوكرانية لكن مخططه فشل".

وقال المسماري" قادة الإخوان المسلمين في قطر وتركيا أصيبوا بإحباط كبير، بعد إسقاط الجيش لطائرة الامداد في مطار مصراتة.

وذكر "لاحظنا بشكل كبير هبوط طائرات وإقلاعها من أنقرة إلى مصراتة ومن مصراتة إلى أنقرة".

وأوضح "وجدنا خط طائرات كثيف من تركيا وإيطاليا نحو مصراتة".

وخاطب المسماري الإخوان المسلمين" نحن نراقب كل تحركاتكم ونواياكم ونحذّركم من الاحتماء بالمواقع المدنيّة".

كما خاطب التنظيمات الإسلاميّة قائلا " هزيمتكم الآن ثابتة، ونحذركم من التغرير بشباب ليبيا وإهدار أموال الليبيين".

كانت قوات الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت يوم الأربعاء، استهداف طائرة حربية تابعة لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعد هبوطها على مدرج القاعدة الجوية بمطار مصراتة العسكري، والتي كانت تقصف مدنيين في تخوم طرابلس.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من جانب حكومة الوفاق اللييبة حول هذا الاستهداف.

وتدور في الأطراف الجنوبية لطرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات المشير خليفة حفتر.