مقتل امرأة جراء زلزال بقوة 6 درجات في تايوان

لقيت امرأة حتفها إثر زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب تايوان اليوم الخميس، بحسب مكتب الطقس المركزي.

ووقع الزلزال الساعة 5:28 صباحا بالتوقيت المحلي(9:28 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 22.5 كيلومترا تحت سطح الأرض.

ويبعد مركز الزلزال 36.5 كيلومترا عن مقاطعة يلان شرقي تايوان، وشعر به السكان في أنحاء الجزيرة، حسبما ذكرت الحكومة في بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس.

وأسفر الزلزال عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من عشرة آلاف أسرة في شمال تايوان، وتحدث سكان في العاصمة تايبيه عن تساقط قطع أثاث وأشياء أخرى على منازلهم.

وأكدت السلطات مقتل امرأة في العاصمة تايبيه جراء الزلزال.

ووقع زلزال آخر بلغت قوته 6ر4 درجة الساعة 0702 صباحا (2302 مساء الأربعاء بتوقيت جرينتش)، وكان مركزه على عمق 4ر66 كيلومتر، وعلى مسافة 8ر14 كيلومتر شرق ييلان.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الحكومية إنه لم يكن هناك تأثير على أي محطات للطاقة النووية أو مجمعات العلوم عالية التقنية في الجزيرة جراء الزلزال.

وفي الوقت نفسه ، تستعد تايوان للإعصار ليكيما القوي ، الذي من المتوقع أن يجلب أمطارًا غزيرة على الجزيرة يومي الخميس والجمعة، وسط توقعات بحدوث أضرار مادية واسعة.