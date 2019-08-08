محكمة تركية تلغي قرار حجب موقع إخباري معارض للحكومة

قالت محامية موقع "بيانيت" الإخباري التركي الشهير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، اليوم الخميس، إن الموقع اكتشف أنه تمت إضافته عن طريق الخطأ في حكم قضائي صدر في يوليو الماضي بحجب أكثر من 100 موقع معارض على الإنترنت في تركيا.

وذكر بيانيت أمس الأول الثلاثاء أنه كان بين 136 موقعا معارضا وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حجبتها محكمة في أنقرة في 16 يوليو الماضي بناء على طلب من الحكومة التركية.

ولم يكن قد تم نشر حكم المحكمة قبل صدور تقرير بيانيت، ولم يتضح متى سيصبح ساري المفعول.

وجاء قرار المحكمة بعد التماس من القيادة العامة لقوات الدرك التركية، واستشهدت المحكمة بما وصفته بأنه انتهاكات لقانون ينظم الإنترنت، دون توضيح المحتوى الذي يعتبر غير قانوني بشكل محدد.

وقالت محامية بيانيت، ميريك أيوب أوغلو، لـ(د.ب.أ) إنها علمت من وثائق المحكمة أن قوات الدرك سحبت التماسها ضد بيانيت في 17 يوليو، أي بعد يوم واحد من صدور حكم المحكمة الأول.

وألغت المحكمة أمرها بحجب بيانيت في اليوم نفسه، لكنها أبقت على الحجب بالنسبة للمواقع الـ135 الباقية.