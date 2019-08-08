تامر أمين تعليقا على بيان الداخلية بشأن حادث معهد الأورام: مؤسسات الأمن الوطني مش بتهزر

قال الإعلامي تامر أمين تعليقًا على البيان الذي أصدرته وزارة الداخلية لكشف ملابسات حادث المعهد القومي للأورام، اليوم الخميس، إن الداخلية «شغالة وجهاز الأمن وكل مؤسسات الأمن الوطني مش بتلعب ومش بتهزر»، بحسب ما ذكر.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس أنه سعيد بالتغير النوعي بوزارة الداخلية في التعامل مع هذه الأحداث، موضحًا: «زمان تلاقي بعد نص ساعة بيان بيقول التفاصيل، ثم بعد التحقيقات تكتشف إن البيان الأولي مش صحيح».

وأشار إلى اختلاف الوضع الحالي بتحقيق «الشغل الاحترافي العاقل الهادئ المظبوط»، عن طريق إصدار بيانات من الوزارات الرسمية دون اجتهاد أو أحكام مسبقة، متابعًا: «عمل معلوماتي واستخباراتي خلال الأيام السابقة.. الشغل بالمعلومات أهم من الشغل بالعضلات أمنيًا».