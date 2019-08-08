البحرين تدعو إيران لوقف التصريحات غير المسؤولة وإطلاق التهديدات

دعت وزارة الخارجية البحرينية إيران إلى وقف التصريحات غير المسؤولة وإطلاق التهديدات الجوفاء والقيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، مطالبة طهران بالتزام التهدئة احتراما لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء ردا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استضافة مملكة البحرين الأسبوع الماضي اجتماعا عسكريا دوليا لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأضافت الخارجية البحرينية أن هذا التصريح يعكس نهج إيران الذي يتناقض تماما مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها، ويعكس إصرارها الواضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود.

وشددت الخارجية على أن استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية للعالم برمته وعلى مختلف الأصعدة.