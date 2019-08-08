العفو الدولية تدعو زائري الولايات المتحدة إلى توخي الحذر

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أصدرت منظمة العفو الدولية الأربعاء تحذير سفر لزائري الولايات المتحدة بتوخي أقصى درجات الحذر، وذلك بعد حوادث إطلاق النار الجماعية التي وقعت مؤخرا.

وقالت المنظمة إنها أصدرت التحذير "بسبب تفشي العنف بالأسلحة النارية، والذي أصبح منتشرا في الولايات المتحدة لدرجة أنه يصل إلى حد أزمة حقوق إنسان".

وذكرت المنظمة في التحذير الذي يأتي على غرار تحذيرات السفر التي تصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية للرعايا الأمريكيين في الخارج، أنه يتعين على الأشخاص الذين يتوجهون إلى البلاد أن يكونوا "يقظين للغاية في جميع الأوقات وأن يكونوا حذرين من انتشار الأسلحة النارية بين السكان".

وقالت إنه يتعين تجنب الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، خاصة الفعاليات الثقافية ودور العبادة والمدارس والمراكز التجارية.

وأضافت أن الحكومة الأمريكية "غير راغبة لضمان الحماية ضد العنف بالأسلحة النارية، رغم أنهما ملزمة بقانون حقوق الإنسان الدولي أن تنفذ تدابير لتنظيم حيازة الأسلحة النارية وحماية حقوق الشعب".