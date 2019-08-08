لاسارتي: لم أتلق عرضا من يونيفيرسيداد «رحيلي عن الأهلي صعب لعدة أسباب»

قال مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي إن رحيله عن قيادة الفريق يعد أمرا صعبا لعدة أسباب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لم يتلق عرضا رسميا لتولي مهمة ناديه السابق يونيفيرسيداد شيلي.

وأكد لاسارتي في حوار مع صحيفة "سوي شيلي" "لم يتواصل معي أحد من إدارة يونيفيرسيداد، بل علمت بأمر ترشيحي لتدريب الفريق من الصحفيين وبعض أصدقائي الذين يتابعون وسائل الإعلام، ولكن أؤكد لا يوجد تواصل رسمي مع مسؤولي النادي على الإطلاق".

وأوضح المدرب الأوروجوياني "لقد تواصل معي مسؤولون سابقون بالنادي وأبدوا ترحيبهم الشديد بعودتي لقيادة فريق يونيفيرسيداد، ولكن لم يتواصل معي أحد رسميا لكي أفكر في أمر العودة".

وبسؤاله عن مدى ترحيبه بالعودة لإنقاذ بطل شيلي، رد المدير الفني للأهلي "يونفيرسيداد يستحق أي تضحية، ولكن المشكلة أن الأهلي يستعد لمباراة بعد 4 أيام في دوري أبطال أفريقيا والتي توازي بطولة كوبا ليبرتادوريس، كما أن إدارة الأهلي أبرمت عدة صفقات ولديها تطلعات كبيرة، مما يعقد من مهمة رحيلي".

وأضاف "لا يمكن حسم موافقتي على قيادة يونيفيرسيداد من عدمه، لا يمكن الإجابة على أمور لا أعلمها، فلا يوجد عرض رسمي لأفكر به".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أنه يتابع بطل شيلي الذي سبق أن قاده للفوز بالدوري والكأس في 2014 و2015، مضيفا "يونيفيرسيداد يعيش فترة حرجة سبق أن مر بها أندية كبيرة مثل ريفر بليت الأرجنتيني، الأهم حاليا هو خروج الفريق من دائرة المهددين بالهبوط، ومن ثم التفكير في التتويج بالبطولات والكؤوس".

وواصل مارتن لاسارتي "يونيفيرسيداد شيلي يعيش دائما تحت ضغط، فالجماهير لن تتقبل تواجد الفريق في المركز الرابع أو الخامس أو الابتعاد عن الصدارة بشكل عام، لذا فإن قيادته طموح وشرف لأي مدير فني".

وأتم لاسارتي تصريحاته "بالطبع أرحب بالعمل مع يونيفيرسيداد شيلي، ولكن لا أريد الحديث عن أمور افتراضية، ففي أوقات أخرى كنت متفرغا وبلا عمل، ولم يتواصل معي أحد من إدارة النادي رغم استعدادي لقبول المهمة، أما الآن فالموقف كما شرحته، ولننتظر ما سيحدث".