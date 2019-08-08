أكد كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي أن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي، وجهة مشرفة لمصر، مشيرًا إلى أنه تريزيجيه يستحق اللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال كريم في تصريحات لقناة تلفزيونية لقناة «الأهلي»: "محمد صلاح لا يمكن تقيمه، وصل لمرحلة مختلفة، هو الأن ينافس رونالدو وميسي".

وأضاف: "المطلوب من الشعب المصري فقط هو مساندته ودعمه، فهو وجهة مشرفة لدينا، لذا لا يجب أن يدعمه الأجانب ونحن ننتقده".

وعن تريزيجيه وخطوة انتقاله للعب في البريميرليج مع أستون فيلا أضاف: "تريزيجية استحق هذه الفرصة وهو من اللاعبين التي تستطيع اللعب في الدوري الإنجليزي".

وعن الفريق الذي يشجعه والدوري الذي يتمنى اللعب فيه مستقبلا قال : "أنا من مشجعي ريال مدريد، وأود اللعب في الدوري الإيطالي وتحديدا في اي سي ميلان".