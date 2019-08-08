زلزال بقوة 6 درجات يضرب جنوب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، مدينة دنيزلي الواقعة في جنوب غرب تركيا اليوم الخميس، دون أن ترد تقارير فورية بشأن سقوط ضحايا.

وقالت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع في منطقة بوزكورت في دنيزلي، يأتي بعد وقوع زلزال آخر بلغت قوته 2ر4 درجة على مقياس ريختر.

ومن جانبها، قالت هيئة الخدمات الجيولوجية الأمريكية إن القوة الأولية للزلزال تقدر بـ8ر5 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وقالت بيرسن سيليك عمدة بوزكورت لمحطة "إن. تي. في"، إنه ليس هناك ضحايا أو مصابين، حتى بعد تضرر العديد من المنازل، وتدمير منزل أو اثنين.

وأضافت: "نحذر المواطنين من دخول المباني"، موضحة أنه قد تم إرسال فرق الإنقاذ إلى القرى النائية لتحديد حجم الأضرار.

وقامت محطة "إن. تي. في" بعرض لقطات تُظهر انهيار سقف في إحدى قاعات المؤتمرات.