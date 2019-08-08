مميش: إحنا ممدناش إيدينا ومخدناش من حد لبناء مشروع قناة السويس الجديدة

قال الدكتور مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس الجديدة والمنطقة الصناعية، إن مشروع قناة السويس مُكرس للشعب المصري، موضحًا: «لما يحط حاجة هياخد عائداتها، وهيطور بلده.. في ناس غلابة لازم نحافظ عليها، في نفس الوقت إحنا ممدناش إيدينا ومخدناش سنت من حد لبناء هذا المشروع».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «مانشيت»، المذاع عبر فضائية «OnE»، مساء الأربعاء، أن الهيئة تحرص على تحسين الأداء عن طريق عمل سياسة تسويقية مرنة تجذب السفن للمرور في قناة السويس، إضافة إلى عمل مشاريع بالمنطقة تقوم على القيمة المضافة، وصناعة القيمة المضافة للبضاعة المارة من القناة وعمل موانئ جديدة قادرة على استقبال السفن.

وأوضح أن الهيئة تعمل «ليل نهار» من أجل أن تسير الدولة للأمام وأن تصبح مصر قلبًا للتجارة العالمية في الفترة القادمة، مشيدًا بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي «يسابق الزمن للعودة بمصر إلى وضعها الطبيعي وريادتها السياسية والاقتصادية في المنطقة وإفريقيا والعالم»، على حد قوله.