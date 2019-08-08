الفنان الصيني المعارض آي وي وي يحذر من وقوع مذبحة «تيانانمن» في هونج كونج

أعرب الفنان الصيني المعارض آي وي وي، عن قلقه حيال الوضع في المنطقة الإدارية الخاصة في هونج كونج، محذرًا من وقوع مذبحة مشابهة لمذبحة "تيانانمن" أو مذبحة ميدان السلام السماوي التي وقعت في قلب العاصمة الصينية بكين في نهاية الثمانينيات.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها آي وي وي لمحطة إذاعة "دويتشه فيله" يوم الأربعاء.

وتشير تصريحات الفنان المعارض إلى أحداث سحق من جانب السلطات الصينية لمظاهرات حركة الديمقراطية في الرابع من يونيو 1989 حيث لقي مئات من الأشخاص حتفهم.

وقال آي وي وي أنه يتوقع حدوث هذا الأمر، على الرغم من أن كلفته ستكون باهظة بالنسبة للصين.

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة والعاصمة المالية هونج كونج مسيرات احتجاجية يشارك فيها مئات الالاف من الأشخاص منذ تسعة أسابيع، وقد وقعت مطلع الأسبوع الجاري وأول أمس الاثنين مجددا أحداث شغب وفوضى في الشوارع.

كانت الصين أطلقت في وقت سابق عدة تحذيرات من أجل إعادة الوضع إلى طبيعته بأسرع ما يمكن.

وكان السبب في المظاهرات هو مشروع قانون لتسليم المجرمين المشتبه بهم إلى الصين.