تسمم 79 شخصا في شركة تصنيع مواد غذائية شرقي الصين

أصيب 79 شخصا بمقاطعة "جيانغشي" شرقي الصين؛ بحالات تسمم يشتبه في أنها نتيجة تسرب غاز أول أكسيد الكربون، ويجري حاليا التحقيق في أسباب الحادث وكافة ملابساته؛ وذلك وفقا لما أعلنته سلطات المقاطعة.

وذكرت إدارة الطواريء بالمقاطعة – في بيان اليوم الخميس- أن الحادث وقع في شركة لتصنيع المواد الغذائية في قرية "جيانغبي" بمدينة قويشي، حيث توظف الشركة المتخصصة في المنتجات الغذائية ما يزيد على 90 عاملا، مضيفة أن 8 أشخاص من بين المصابين يعانون من أعراض مثل القيء والدوار، فيما يظل الآخرون تحت المراقبة في المستشفى.