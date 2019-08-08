 محاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب بالسودان عقب عيد الأضحى - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2019 12:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

محاكمة المتورطين في محاولة الانقلاب بالسودان عقب عيد الأضحى

المحكمة العليا السودانية
المحكمة العليا السودانية
أ ش أ
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:27 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:27 ص

أكد جهاز المخابرات العامة السوداني أن المتورطين في محاولة الانقلاب سيقدمون لمحاكمات عادلة عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.

وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، في بيان يوم الأربعاء، إن التحقيقات بشأن المحاولة الانقلابية شارفت على الانتهاء، مضيفا أنه سيتم إطلاق سراح كل من أثبتت لجان التحقيق عدم توافر الأدلة القانونية الكافية لمشاركته في تلك المحاولة.

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أعلن في يوليو الماضي كشفه عن محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة السابق الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز المخابرات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك