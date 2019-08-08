ضبط المتهمين بقتل سائق «توكتوك» بسبب خصومة ثأرية بسوهاج

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ضبط قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالاشتراك مع أمن سوهاج، المتهمين بقتل سائق "توكتوك"، بسبب خصومة ثأرية بسوهاج.

البداية بتلقي قسم شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج، بلاغا بالعثور على جثة شخص بدائرة المركز، حيث انتشلتها قوات الإنقاذ النهرى من المياه، وتبين أنها لسائق "توكتوك"- مقيم بذات المركز وبها سحجات متفرقة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومباحث سوهاج، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 3 عمال مُقيمين بدارة المركز.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بسبب خصومة ثأرية، وقرروا بقيامهم باصطحاب المجنى عليه عنوة داخل السيارة، وتعدوا عليه بالضرب فأودوا بحياته، وتخلصوا من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.