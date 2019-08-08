 إزالة 23 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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إزالة 23 حالة تعدى على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:49 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:49 م

أزالت مدينة كفر شيخ -اليوم الخميس- 23 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالتنسيق بين مركز شرطة كفر الشيخ ومديرية الأمن.

وقال اللواء شعبان مبروك رئيس مدينة كفر الشيخ، إنه تمكن من إزالة 14 حالة تعدي على أملاك الدولة من عشش وأكشاك ومقاهي وأسوار بشوارع المدينة كفر الشيخ وأحياء "المدينة الصناعية ومنشية ناصر والعزبة الجديدة وحي المزلقان وحي الجمعية الشرعية".

وأضاف -خلال بيان إعلامي- أنه تمكن من إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بقرى محلة موسى وعوض، ومحلة القصب والمرابعين والقرضا والحمراوي.

ولفت إلى التحفظ على المضبوطات والآلات والمعدات، وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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