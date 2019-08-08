 يع سيارة رولز رويس مملوكة للممثلة الراحلة إليزابيث تايلور بأكثر من نصف مليون دولار - بوابة الشروق
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يع سيارة رولز رويس مملوكة للممثلة الراحلة إليزابيث تايلور بأكثر من نصف مليون دولار

نيويورك - (د ب ا):
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 9:49 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 9:49 ص

ذكرت تقارير أنه تم بيع سيارة رولز رويس باللون الأخضر، كانت مملوكة للممثلة الأمريكية الراحلة إليزابيث تايلور التي توفيت عام 2011، في مزاد بنيويورك مقابل 520 ألف دولار.

وقال متحدث باسم دار مزادات جيرنزي في نيويورك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أمس الأربعاء إنه تم بيع السيارة لمشترى مجهول.

ويشار إلى أنه تم طلاء السيارة باللون المفضل للممثلة، وظهرت في كواليس تصوير فيلم " كيلوبترا " في روما. وقدرت دار جيزنزي بأن السيارة، وهى من طراز سيلفر كلاود، سوف تباع مقابل أربعة أضعاف السعر الذي تم بيعها به.

وكان زوج تايلور حين ذاك إيدي فيشر هو من أهداها هذه السيارة عام 1960. وقد احتفظت تايلور بالسيارة لأكثر من 20 عاما، قبل أن يشتريها كارل كارديل، الذي يهوى جمع المقتنيات في أواخر السبعينيات.

وعلى الرغم من أن تايلور احتفظت بالسيارة لفترة طويلة، إلا أن كارديل قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه غير متأكد من ما إذا كانت قادتها في يوم من الأيام.

وأضاف" لا أعتقد أن إليزابيث كان لديها رخصة قيادة".

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