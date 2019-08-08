يستضيف أتيلية القاهرة، الدورة السادسة من مؤتمر «قصيدة النثر المصرية»، المنعقد في الفترة من 21 حتى 23 من سبتمبر المقبل، وذلك بمقر الأتيلية بمنطقة وسط البلد بالقاهرة.

وتحل الجزائر ضيف شرف هذه الدورة، والتي تأتي تحت شعار «الأزمنة المتخيلة: أنطولوجيا النص الشعري النثري في الجزائر».

ومؤتمر «قصيدة النثر المصرية»، هو مهرجان ثقافي سنوي يجمع المهتمين بالشعر خاصة قصيدة النثر، من كل الأقطار العربية، تحت إشراف منسق عام المؤتمر الشاعر عادل جلال، ويختار القائمين على المؤتمر أحد البلاد العربية لتكون ضيف شرف الدورة القادمة.

ويشارك في دورة هذا العام، أربعة شعراء من دولة الجزائر، هم: «إسراء زانة فهيم، لميس سعيدي، محمد بوطغان، والشاعر د. ميلود حميدة»، ويقدم الأخير قراءة لنشأة وتطور قصيدة النثر في الجزائر.

وكتاب "أنطولوجيا قصيدة النثر الجزائرية"، الذي يضم 23 نصًا لشعراء جزائريين، من إعداد د. ميلود حميدة، ويطرح ضمن إصدارات المؤتمر.

وميلود حميدة (12 مارس 1976) شاعر ناقد و مترجم جزائري، اشتهر في أمريكا اللاتينية، ينظم ويكتب الشعر باللغتين العربية والإسبانية ولغات أخرى، عضو جمعية دير الشعر الإسبانية، عضو نادي "نيون" البيروفي للشعر الحديث في البيرو وأول جزائري تستضيفه الأنتولوجيا الإسبانية الأمريكية، من إصداراته: "أوراق لاتينية - انطباعات حول الأدب اللاتيني المعاصر"، "viento de soledad" مجموعة شعرية باللغة الإسبانية، "Si se pudiera" ترجمة شعرية، حائز على جائزة رئيس الجمهورية في الرواية 2010.