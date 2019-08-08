مدرب اتحاد الجزائر: الفوز بأمم إفريقيا يزيد الضغوط على الأندية

قال بلال دزيري مدرب فريق اتحاد الجزائر ، إن فوز منتخب بلاده ببطولة كأس أمم أفريقيا 2019، سيزيد الضغوط على الأندية المحلية.

ويلتقي اتحاد الجزائر بطل الدوري الجزائري مع مضيفه سونيداب من النيجر غدا الجمعة، في ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وقال دزيري في مؤتمر صحفي اليوم الخميس بنيامي عاصمة النيجر، عشية المواجهة "اعتقد أن فوز المنتخب الجزائري بأمم أفريقيا سيزيد الضغوط على الأندية المشاركة بمختلف المسابقات القارية والعربية".

وأضاف "يتعين على هذه الأندية أن تؤكد على علو كعب الكرة الجزائرية، رغم أنني مقتنع بأن حقيقة الميدان هي وحدها من تحدد نتيجة أية مباراة في النهاية".

وتحدث دزيري عن مواجهة سونيداب، وتوقع صعوبتها لكونها الأولى بالموسم للفريقين.

وأوضح "ستكون مباراة من أربعة أشواط، اثنان سنلعبهما هنا في النيجر، وآخران في الجزائر. صحيح أن اتحاد الجزائر معتاد على لعب هذه المسابقة، لكن المهمة لن تكون سهلة".

وتابع "لا نعرف المنافس جيدا، المعلومات التي نملكها تؤكد انه الأفضل في بلاده رغم انه تأسس عام 2014. سنأخذه على محمل الجد حتى لا نتفاجأ بحقيقة الميدان. سنعمل كل ما في وسعنا للعودة بنتيجة إيجابية".

وأشاد دزيري، بالسلوك والالتزام المثالي للاعبين منذ انطلاق الفترة الإعدادية في الثاني من يوليو الماضي، رغم الصعوبات التي تواجه الفريق ويعرفها العام والخاص في الجزائر، على حد وصفه.

وقال دزيري "على العموم التحضيرات كانت جيدة حتى الان. اللاعبون القدماء لم يتلقوا رواتبهم منذ ستة أشهر، فيما لم يحصل الجدد على مستحقاتهم المالية. اتمنى أن يكون الجميع في مستوى تطلعات الجماهير".

ولفت دزيري إلى أن اتحاد الجزائر يضم خمسة لاعبين بمن فيهم المستقدم الجديد هشام بلقروي، من ذوي الخبرة، والبقية شبان، داعيا مشجعي الفريق إلى الوقوف وراءه ودعمه حتى يتجاوز المشاكل التي يعيشها.

ويعاني اتحاد الجزائر من ضائقة مالية كبيرة وكاد ينسحب من دوري الأبطال، لعدم قدرته على توفير الأموال للسفر للنيجر، بسبب تجميد حسابه البنكي عقب سجن مالكه رجال الأعمال علي حداد، المتهم في قضايا فساد.