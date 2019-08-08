وكالة «الطاقة الذرية» تطالب الدول النامية بالاعتماد على تكنولوجيا إدارة الوقود المستهلك

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الدول النامية والجديدة في مجال الطاقة النووية بالتفكير بعناية في كيفية إدارة الوقود المستهلك مع خلال العمل على إنشاء بنية تحتية حديثة تسهل اعتمادها على الطاقة النووية.

وذكرت الوكالة - في بيان اليوم الخميس من مقرها بالعاصمة النمساوية فيينا - أن إدارة الوقود المستهلك بكفاءة هو أمر ضروري حتى لو قررت تلك الدول اختيار محطات الطاقة النووية التقليدية والتقنيات غير المتطورة.

وأشارت إلى أن الدول حديثة العهد بالطاقة النووية سوف تواجه المزيد من التحديات إذا اختارت التكنولوجيا التقليدية الأولية؛ حيث ستكون هناك خبرة أقل ومقاييس أقل لإدارة دورة الوقود بأكملها.

وشددت على أن حلول إدارة الوقود المستهلك والنفايات المشعة الناتجة عن الوقود النووي تعد واحدا من أهم العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار التكنولوجيا إلى جانب ضرورة التأكد من توافر الأمان في إمدادات الوقود.