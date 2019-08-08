أقام الأزهر الشريف، صباح الخميس، احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى لقاء تعريفي بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية الأزهرية، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة مصر.

وقال «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس، إن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرصه على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا وتحفيزًا لهم على التفوق، وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، خلال الاحتفال، إنه «لا علم إلا بطاعة الله، فالإنسان لا يحصل على العلم مادام هو على معصية، والعلم لا يأتي مع التعالي والتكبر، فالعالم كلما ازداد علمًا ازداد تواضعنا».

وأضاف: «نتمنى أن نرى كل طلاب مصر بهذا المستوى المتقدم من العلم والخلق والدين».