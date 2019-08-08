 بالصور.. الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2019 1:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

بالصور.. الأزهر يكرم أوائل معهد العلوم الإسلامية

نور رشوان
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:50 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:50 م

أقام الأزهر الشريف، صباح الخميس، احتفالًا لتكريم أوائل معهد العلوم الإسلامية، بالإضافة إلى لقاء تعريفي بالمعهد لطلاب وأولياء أمور الشهادة الإعدادية الأزهرية، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة مصر.

وقال «الأزهر»، عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، اليوم الخميس، إن هذا الاحتفال يأتي في إطار حرصه على تكريم أبنائه المتفوقين تقديرًا وتحفيزًا لهم على التفوق، وحثهم على الاجتهاد وبذل المزيد من الجهد.

وقال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، خلال الاحتفال، إنه «لا علم إلا بطاعة الله، فالإنسان لا يحصل على العلم مادام هو على معصية، والعلم لا يأتي مع التعالي والتكبر، فالعالم كلما ازداد علمًا ازداد تواضعنا».

وأضاف: «نتمنى أن نرى كل طلاب مصر بهذا المستوى المتقدم من العلم والخلق والدين».

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك