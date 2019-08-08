محافظ المنيا يكلف «التفتيش المالي والإداري» بمتابعة سير العمل بالمراكز خلال عيد الأضحى

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كلف محافظ المنيا قاسم حسين، إدارة التفتيش المالي والإداري ومكتب المتابعة بالمرور على كافة المدن وبعض القرى التابعة لها؛ لمتابعه خط سير العمل داخل الوحدات المحلية والمراكز والإدارات والمصالح الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك.

وشدد المحافظ - خلال اجتماعه اليوم الخميس، مع الإدارات المعنية - على ضرورة المرور على المستشفيات العامة والمراكز الطبية بالمدن، وبعض الوحدات الصحية بالقرى؛ لمتابعة العاملين بتلك المستشفيات، والتأكيد على انضباط وتواجد الأطباء ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

ووجه الإدارة بالمرور على المراسي النهرية؛ للوقوف على حاله المعديات النهرية ومدى توافر وسائل الأمان الخاصة بنقل الأهالي عبر نهر النيل، والمرور على نقاط التحصيل لمشروع المواقف ومشروع المحاجر.

يذكر أن المحافظة قد أعلنت حالة الاستعداد القصوى بكافة مراكز ومدن المحافظة بجميع القطاعات الخدمية والتنفيذية؛ لمواجهة أي أحداث طارئة قد تحدث خلال أيام العيد من خلال متابعة غرف العمليات والوحدات المحلية.