استقرار معدل التضخم وتراجع معدل البطالة في اليونان

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أظهرت بيانات هيئة الإحصاء اليونانية الصادرة اليوم الخميس استقرار معدل التضخم في اليونان خلال يوليو الماضي، في الوقت الذي تراجع فيه معدل البطالة خلال مايو الماضي.

وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك استقر خلال يوليو الماضي بعد تراجعه بنسبة 3ر0% خلال يونيو الماضي.

وبحسب تقرير الهيئة، فقد زادت أسعار الاتصالات خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر3% سنويا، في حين زادت أسعار النقل بنسبة 5ر2% وأسعار الخدمات الصحية بنسبة 3ر2%.

في المقابل تراجعت أسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 1ر2% وتراجعت أسعار خدمات الترفيه والثقافة والأغذية والمشروبات والإسكان والتعليم.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 5ر1% مقارنة بالشهر السابق، بعد ارتفاع بنسبة 5ر0% شهريا في يونيو الماضي.

وبلغ معدل التضخم في اليونان وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 4ر0% سنويا خلال الشهر الماضي، مقابل 2ر0% خلال يونيو الماضي.

من ناحية أخرى، أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية تراجع معدل البطالة خلال مايو الماضي بنسبة 2ر17% مقابل 4ر17% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة. كان معدل البطالة في مايو من العام الماضي 4ر19%.

وبلغ عدد العاطلين في اليونان خلال أيار/مايو الماضي 815166 عاطلا، مقابل 92ر3 مليون عامل. وتراجع معدل البطالة بين الشباب من 9ر38% إلى 8ر33% خلال أيار/مايو الماضي.