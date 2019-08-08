قال الدكتور أيمن حسان، الرئيس الجديد لمصلحة الطب الشرعي، إن قرار وزير العدل بتعيينه رئيساً للمصلحة يمثل تحدياً كبيراً أمامه للنهوض بالمصلحة والعمل على تطويرها وإدخال التقنيات الحديثة التي تساعد الأطباء فى إنجاز عملهم بكل دقة وسهولة وفي أسرع وقت، تماشياً مع خطة الوزارة فى النهوص بمنظومة التقاضي وإنجاز التحقيقات.

وأوضح حسان في تصريحات لـ«الشروق» أن لديه خطة للنهوض بمصلحة الطب الشرعي عن طريق عمل برامج تدريب للأطباء الشرعيين والاستعانة بالخبرات العاملة فى مجال الطب الشرعي للوصول إلى أفضل نتيجة لتناقل الخبرات، بالإضافة إلى برنامج للتعليم المستمر والإطلاع على كل ما هو جديد وما توصل إليه الطب الشرعي فى الدول الأخرى، ليصب فى النهاية في صالح الدولة، ومصلحة الطب الشرعي.

وأشار حسان إلى أنه ينوي التوسع فى افتتاح أفرع جديدة لمصلحة الطب الشعري بالمحافظات لتسهيل عمل الأطباء الشرعيين، وامدادهم بالأجهزة الحديثة، وذلك ضمن خطة التطوير التي يتبناها وزير العدل للتسهيل على المواطنين وجهات التحقيق المختلفة.

كان المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل قراراً بإنتداب حسان رئيساً لمصلحة الطب الشرعي بزينهم، خلفاً للدكتورة سعاد عبد الغفار، التى انتهت فترة انتدابها فى 17 من الشهر الماضى.