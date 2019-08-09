قبطانة ألمانية تؤكد رغبتها في إنقاذ لاجئين رغم الإجراءات الإيطالية المشددة

صرحت القبطانة الألمانية كارولا راكيته، بأنه يمكنها تصور إنقاذ مهاجرين مستقبلا من البحر المتوسط، وذلك على الرغم من الغرامات المشددة ضد منظمات الإغاثة البحرية في إيطاليا والتحقيقات الجارية ضد راكيته في إيطاليا.

وقالت في مقابلة مع التلفزيون الألماني ، ردا على سؤال عما إذا ما كانت ستعود لإنقاذ مهاجرين من البحر مجددا أم لا: "إذا صرت قبطانة مجددا وإذا لم يكن هناك أي أحد، بالتأكيد سأقوم بذلك".

يذكر أن الحكومة الإيطالية قررت يوم الاثنين الماضي فرض غرامات تصل قيمتها إلى مليون يورو إذا أبحر قبطان بسفينة إلى المياه الإقليمية للبلاد دون تصريح. وفي مثل هذه الحالات سيتسنى للسلطات مستقبلا مصادرة أي سفينة على الفور.

يذكر أن راكيته "31 عامًا" أبحرت بسفينة "سي ووتش3" الألمانية التابعة لمنظمة "سي ووتش" للإغاثة البحرية وعلى متنها 40 مهاجرا إلى المياه الإقليمية الإيطالية دون السماح لها بذلك من قبل الحكومة في روما في نهاية يونيو الماضي، وذلك من أجل نقل الأشخاص الذين كانوا على متنها بعد انتظار طويل في عرض البحر إلى اليابسة. وتم فرض غرامة مالية ضدها بقيمة تزيد على 16600 يورو على خلفية ذلك. وصرح محامي القبطانة بأنه تم تقديم شكوى ضد ذلك.

ولا تزال السفينة التي أبحرت بها القبطانة الألمانية محتجزة في صقلية حاليا.

وتابعت راكيته أنها مشغولة حاليا للغاية بأن سفينة "سي ووتش3" وغيرها من سفن الإغاثة التابعة لمنظمات غير حكومية لا تزال عالقة في موانئ إيطالية ولا يتم السماح لها بالإبحار، بينما وقعت حوادث أخرى.

وقالت القبطانة الألمانية: "إننا بحاجة ملحة لسفن في منطقة البحر وللإغاثة"، لافتة إلى أنه كلما قلت السفن، زاد عدد الأشخاص الذين يموتون.