بولسونارو يعتبر رئيس وحدة تعذيب خلال العهد الديكتاتوري بالبرازيل بطلا قوميا

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وصف الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو اليوم الخميس، ضابطًا برتبة كولونيل ترأس وحدة تعذيب خلال العهد الديكتاتوري للبلاد بأنه "بطل قومي".

وتولى الراحل كارلوس ألبرتو بريلهانتي أوسترا رئاسة جهاز المخابرات المرعب "دوى كودي" في حقبة سبعينيات القرن الماضي عندما كانت البرازيل تحت الحكم العسكري.

وكان أحد القضاة قد أدانه بانتهاك حقوق الإنسان في عام 2012، وربطت لجنة الحقيقة الوطنية التي تحقق في جرائم قتل واختفاء خلال فترة الدكتاتورية بين عامي 1964 و1985، بين جهاز "دوي كودي" والعشرات من هذه الحالات بينما كان أوسترا في قيادته.

وقال بولسونارو للصحفيين في مقطع مصور نشرته بوابة الأخبار جي 1 إن "أوسترا كان بطلا قوميا ضمن ألا تصبح البرازيل ما يريده اليسار اليوم".

وفي وقت لاحق من اليوم، من المقرر أن يلتقي الرئيس أرملة أوسترا الذي توفي في عام 2015.

وأدلى بولسونارو بهذا التصريح بعد أسبوع من إقالة أربعة من الأعضاء السبعة في لجنة الحقيقة الوطنية

وواجهته اللجنة بشأن ملابسات مقتل الناشط اليساري فرناندو سانتا كروز عام 1974 والذي نسبته اللجنة إلى العهد الديكتاتوري بينما ربطه بولسونارو بمسلحين يساريين.

وأثار بولسونارو وهو قائد عسكري سابق يميني متطرف الكثير من الجدل عبر الإشادة بالدكتاتورية.