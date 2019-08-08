 مكتبة اﻹسكندرية تستعد للاحتفال بمرور قرنين على اكتشاف حجر رشيد - بوابة الشروق
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مكتبة اﻹسكندرية تستعد للاحتفال بمرور قرنين على اكتشاف حجر رشيد

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية
اﻹسكندرية - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:20 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:30 ص

تستعد مكتبة الإسكندرية للاحتفال في عام 2022 بمرور قرنين من الزمن على اكتشاف حجر رشيد، وفك رموز اللغة المصرية القديمة على يد العالم الفرنسي جون فرانسوا شامبليون.

وقال مدير مكتبة اﻹسكندرية الدكتور مصطفى الفقي -في تصريح اليوم الخميس- إن المكتبة ستشرع في هذا الإطار في إعداد برنامج جديد للترجمة من وإلى العربية لمجموعة من الإصدارات الأجنبية والعربية المرتبطة بذلك الكشف العلمي الأثري التاريخي الذي استند إليه عالم المصريات الفرنسي شامبليون لفك رموز اللغة الهيروغليفية، لتضيف إلى تراث الإنسانية رافدًا معرفيًا ثريا بصفتها اللغة التي تحدثت بها عبقرية الحضارة المصرية القديمة.

وتسعى مكتبة اﻹسكندرية من خلال برنامج الترجمة إلى إثراء المعرفة الإنسانية والتعريف بالإنتاج الغزير لمجتمعاتنا تاريخًا وحاضرًا، وتمكين قارئ العربية من الانفتاح المتواصل على أحدث الإصدارات بعد ترجمتها من لغتها الأم، وذلك في شتى المناحي فكرًا وثقافة وعلمًا وفنًا، سواء المرتبطة بتراث الماضي أو الواقع المعاصر أو الدراسات المستقبلية.


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