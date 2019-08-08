واشنطن تعلن دعمها لإجراء حوار مباشر بين الهند وباكستان بشأن إقليم كشمير

أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس دعمها لإجراء حوار مباشر بين الهند وباكستان بشأن قضية إقليم كشمير المُتنازع عليه بين البلدين .

ودعت واشنطن إلى التحلي بالهدوء وضبط النفس ، على خلفية قيام باكستان بطرد المفوض السامي الهندي الجديد لديها أجاي بيساريا وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة /إكسبرس تربيون/ الباكستانية -على موقعها الإلكتروني .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها: " نحن نواصل تأييد إجراء حوار مباشر بين الهند وباكستان بشأن كشمير وغير ذلك من المسائل المثيرة للقلق " .

وكانت الهند قد ألغت، يوم الاثنين الماضي، المادة 370 من دستورها بتجريد إقليم كشمير المتنازع عليه من وضعه الخاص. وفي المقابل، قامت باكستان بخفض مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع الهند.

وبالنظر إلى الآثار الأوسع نطاقا المترتبة على الخطوة التي اتخذتها الهند في حق الإقليم، أشارت واشنطن إلى أنها كانت تراقب عن كثب "قانون الهند المتعلق بالوضع الإقليمي الجديد وحكم الإقليم".

ولفتت صحيفة /إكسبرس تربيون/ إلى تصاعد حدة التوترات في المنطقة، التي بلغت ذروتها في وقت سابق، على إثر قيام باكستان بإسقاط مقاتلة هندية واحدة على الأقل، في شهر فبراير الماضي، الأمر الذي أثار مخاوف لدى وزارة الخارجية الأمريكية بشأن احتمالية تزايد عدم الاستقرار بين الدولتين المتجاورتين النوويتين.

وأشارت إلى أن نيودلهي قامت بفرض حظر غير مسبوق على الجزء الخاضع لسيطرتها من إقليم كشمير استعدادا للقرارها "الأحادي" و"غير القانوني"، وقامت بنشر الآلاف من قوات الأمن الإضافيين، لتعزيز مئات الآلاف من القوات المتواجدة بالفعل في الإقليم المُتنازع عليه.

من جانبها نفت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكية لمنطقة جنوب آسيا أليس قيام الهند "بالتشاور" مع الولايات المتحدة و"إخطارها" بشأن الخطوة التي اتخذتها في لإقليم.