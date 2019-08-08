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الخارجية الأمريكية تدين الهجوم الإرهابي على معهد الأورام

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:31 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:31 م

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن واشنطن تدين الهجوم الإرهابي على معهد الأورام، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".
وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها، الاثنين الماضي، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.محمد عبد الجليل
قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، إن واشنطن تدين الهجوم الإرهابي على معهد الأورام، مؤكدة وقوفها إلى جانب مصر في حربها على الإرهاب، وفقًا لما أوردته فضائية "سكاي نيوز عربية".
وشهد محيط معهد الأورام في ساعة متأخرة، من مساء الأحد، انفجارًا ضخمًا، أدى إلى اشتعال النيران بالمنطقة المحيطة؛ ما أسفر عن مصرع 20 شخصًا وإصابة 47 آخرين.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بيان لها، الاثنين الماضي، عن نتائج الفحص المبدئي للحادث، والذي أثبت أن الانفجار وقع نتيجة تصادم إحدى السيارات الملاكي بثلاث سيارات أخرى، وبالفحص الفني المبدئي للسيارة تبين أنه كان بداخلها كمية من المتفجرات، وهي إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ عدة أشهر.

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