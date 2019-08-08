مقتل 4 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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قُتل أربعة أشخاص، صباح الخميس، في هجوم بسلاح أبيض، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.