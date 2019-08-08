مقتل 4 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قُتل أربعة أشخاص، صباح الخميس، في هجوم بسلاح أبيض، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.