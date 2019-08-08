 مقتل 4 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض بولاية كاليفورنيا الأمريكية - بوابة الشروق
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مقتل 4 أشخاص في هجوم بسلاح أبيض بولاية كاليفورنيا الأمريكية

شرطة كاليفورنيا
شرطة كاليفورنيا
نور رشوان
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:11 ص | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:11 ص

قُتل أربعة أشخاص، صباح الخميس، في هجوم بسلاح أبيض، جنوبي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وذلك حسبما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

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