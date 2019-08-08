إصابة أكثر من 20 شخصا إثر زلزال في جنوب غرب تركيا

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أصيب 23 شخصًا بجروح طفيفة بعد أن ضرب زلزال بلغت قوته ست درجات على مقياس ريختر مدينة دنيزلي بجنوب غرب تركيا اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة أنباء الأناضول الرسمية.

وأضاف التقرير أن 23 شخصا من دنيزلي ومدينتي إسبرطة و"أفيون قره حصار" المتجاورتين نقلوا إلى المستشفى. ولم يشر التقرير إلى مصدر المعلومات.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات على الفور.

وقالت هيئة الطوارئ وإدارة الكوارث إن الزلزال الذي وقع في منطقة بوزكورت في دنيزلي، يأتي بعد وقوع زلزال آخر بلغت قوته 2ر4 درجة على مقياس ريختر.

وشعر سكان مدينة أنطاليا السياحية (231 كيلومترا جنوب غرب دنيزلي) بالزلزال.

ومن جانبها، قالت هيئة الخدمات الجيولوجية الأمريكية إن القوة الأولية للزلزال تقدر بـ8ر5 درجة، مشيرة إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

وقالت بيرسن سيليك عمدة بوزكورت لمحطة "إن. تي. في"، إنه ليس هناك ضحايا أو مصابين، حتى بعد تضرر العديد من المنازل، وتدمير منزل أو اثنين.

وأضافت: "حذرنا المواطنين من دخول المباني"، موضحة أنه قد تم إرسال فرق الإنقاذ إلى القرى النائية لتحديد حجم الأضرار.

وعرضت محطة "إن. تي. في" لقطات تُظهر انهيار سقف في إحدى قاعات المؤتمرات.