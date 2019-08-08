 الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية وعليها آثار طعن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعلن العثور على جثة أحد جنوده في الضفة الغربية وعليها آثار طعن

تل أبيب - د ب أ
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:41 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 12:41 م


أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه عثر، صباح اليوم، على جثة أحد جنوده وعليها آثار طعن في الضفة الغربية.

وتم العثور على الجثة في منطقة غوش عتصيون الاستيطاني جنوبي القدس، ولم يكشف الجيش عن هوية الجندي.

وقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي تعازيه وأعلن أن هناك عملية جارية لتعقب مرتكب الجريمة.

وأفاد الإعلام المحلي بأنه يتم التعامل مع الحادث على أنه هجوم فلسطيني مشتبه به.

ووفقا للتقارير الإعلامية الإسرائيلية، فإن أسرة الجندي الشاب القتيل كانت قد أبلغت عن اختفائه.

وقال الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في بيان: "صلواتنا في هذا الصباح من أجل عائلة الجندي القتيل، وقلوبنا حزينة لفقده حياته".

كما كتب الرئيس في بيانه: "تتعقب قواتنا الأمنية القتلى، ولن تهدأ قبل أن نتوصل إليهم، نحن نحارب الإرهاب دون هوادة لضمان أمن شعبنا".

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