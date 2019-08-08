تباطؤ معدل النمو الاقتصادي في الفلبين لأدنى مستوى في 4 سنوات

أعلنت الحكومة الفلبينية، اليوم الخميس، عن أن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى أدنى مستوى في 4 سنوات في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل تراجع أداء قطاعات رئيسية مثل القطاعين الزراعي والصناعي.

ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقابل 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، و6.2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية.

وكان قطاع الخدمات من القطاعات التي سجلت أعلى معدل نمو، وبلغ 7.1% مقابل 6.7% خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين بلغ معدل نمو القطاع الزراعي خلال الربع الثاني من العام الحالي 0.6% مقابل 0.3% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجل القطاع الصناعي نموا بمعدل 3.7% خلال الربع الثاني مقابل 6.5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال وزير التخطيط الاجتماعي والاقتصادي إرنيستو بيرنيا للصحفيين، إن هذه المعدلات تشير إلى الحاجة لنمو الاقتصاد بمعدل لا يقل عن 6.4% خلال النصف الثاني من العام الحالي لتحقيق معدل النمو المستهدف للعام الحالي ككل ويتراوح بين 6% و7%.

وأضاف: "كما توقعنا فإننا نمر بأوقات صعبة.. في العام الماضي واجهنا أحداثا كبيرة متوقعة وكنا نعتقد أنها ستؤثر على الأداء الاقتصادي مثل ظاهرة النينو المناخية وزيادة الإجراءات الحمائية في الدول المتقدمة والقيود المفروضة على الأنشطة الإنشائية في موسم الانتخابات بالفلبين".

وأشار بيرنيا إلى أن ظاهرة النينو المناخية كانت "مسؤولة عن انكماش إنتاج بعض المحاصيل الزراعية الحساسة للمياه" مما أثر سلبا على نمو القطاع الزراعي ككل.

في الوقت نفسه، فإن انتخابات مجلس الشيوخ الفلبيني في مايو الماضي، أدت إلى تباطؤ الإنفاق الحكومي في ظل القيود القانونية على مثل هذا الإنفاق بما في ذلك على مشروعات التشييد في موسم الانتخابات.