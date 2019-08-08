وزيرة دفاع إيطاليا: هجمات طائرات الجيش الليبي على مطار مصراتة «دقيقة للغاية»

شددت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا، الخميس، على أن الجنود الإيطاليين في مدينة مصراتة الليبية ليسوا هدفًا للهجمات لأي من طرفي النزاع المسلح الراهن في ليبيا.

وقالت المسؤولة الإيطالية في تصريح نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك) ونقلته وكالة «آكى»، إنه «في اليومين الأخيرين، ضربت طائرات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أيضا مطار مصراتة، حيث توجد قاعدة إيطالية.. إنها هجمات دقيقة للغاية لم تطل الإيطاليين ومستشفانا، بأي شكل من الأشكال»، متابعة أن «هذه الدقة تشير إلى أننا بالتأكيد لسنا هدفا للهجمات. نحن لسنا هدفا لأي من الطرفين المتحاربين في ليبيا».

ونوهت ترينتا بأن «وجود المستشفى (العسكري) الإيطالي (في مصراتة) لا يزال مهمًا نظرا للأنشطة التي يقوم بها لصالح الشعب الليبي».

وأشارت إلى أنه «في وضع لا توجد فيه أي إمكانية لحل النزاع عسكريًا، لا يمكن إلا للحل السياسي تحقيق السلام والاستقرار الدائمين ووضع حد للأزمة الإنسانية».

وقالت وزيرة الدفاع «نواصل الإعراب عن قربنا من الليبيين ونمارس نشاطا دبلوماسيا، يستخدم أيضًا مجال الصحة كأداة، يهدف إلى وقف استخدام السلاح وإجلاس الجهات الفاعلة المختلفة حول طاولة حوار».