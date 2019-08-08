اكتشاف قبري زوجين يعود تاريخهما إلى 2789 عاما وسط الصين

أعلنت سلطات مقاطعة هوبي بوسط الصين اكتشاف قبرين قديمين لزوجين ينتميان إلى طبقة نبلاء مملكة تسنغ، ويعود تاريخهما إلى 2789 عاما.

وقال "قوه تشانغ جيانغ" الباحث المشارك بمعهد آثار مقاطعة هوبي –في تصريح اليوم- إن القبرين يقعان في مقبرة زاوشولين في مدينة سويتشو، ويعود تاريخهما إلى منتصف فترة الربيع والخريف (770 قبل الميلاد - 476 قبل الميلاد)، وإنه تم اكتشاف أكثر من 1000 قطعة برونزية منقوشة.

وأضاف جيانغ أن قبري الزوجين قد نبشا من قبل ، حيث استخرجت من القبرين النذور البرونزية والآلات الموسيقية ، مشيرا إلى أن النتائج الجديدة مهمة لدراسة تاريخ مملكة تسنغ.