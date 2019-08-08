الأهلي يرحب بتدخل النجم الساحلي لحل قضية كوليبالي

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فتح حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي الباب أمام تدخل نادي النجم الساحلي لحل أزمة الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق السابق.

وصرح عبد الرازق عبر قناة تايم سبورتس "النجم الساحلي ليس طرفا في قضية كوليبالي نهائيا، ولا علاقة له بالحكم الصادر ضد اللاعب".

وأضاف "عندما تقاعس كوليبالي عن تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الرياضية الدولية ضده، لجأت للجنة النظام والانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، والمنوط بها مراقبة جميع أعضاء اللعبة الصادر ضدهم قرار أو حكم، وتغلظ العقوبة على اللاعب".

وتابع مستشار الأهلي "اللجنة منحت اللاعب الإيفواري مهلة حتى 24 يونيو الماضي، وللأسف لم ينفذ الحكم بل أرسل أعذارا ومبررات لتمنح اللجنة مهلة أخرى تنتهي يوم 2 سبتمبر".

واستدرك "لكن إذا أراد نادي النجم الساحلي تنفيذ الحكم بعمل مقاصة لمستحقات اللاعب، فلا مشكلة".

واختتم تصريحاته "لم يتحدث معي أحد من إدارة النجم الساحلي، بل تواصل معي مسؤول تونسي عن الرياضة وتحدث معي في الأمر، وسألني هل تقبل تدخل النجم الساحلي؟ وقلت له أهلا وسهلا".

وعاقبت المحكمة الرياضية الدولية اللاعب الإيفواري بغرامة مالية بسبب رحيله عن صفوف الأهلي بدون إذن النادي قبل عامين.