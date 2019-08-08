تقرير: «الدفاع الألمانية» أنفقت 155 مليون يورو على الخدمات الاستشارية الخارجية

أكدت وزارة الدفاع الألمانية أن إجمالي ما أنفقته هي والهيئات التابعة لها على 155 مليون يورو في النصف الأول من العام الجاري، وهو مبلغ يقارب ما أنفقته بقية الوزارات الألمانية والبالغ عددها 13 وزارة في نفس الفترة، حيث لم يتجاوز ما أنفقته هذه الوزارات على الخدمات الاستشارية الخارجية 178 مليون يورو.

جاء ذلك في رد الوزارة على طلب الإحاطة الذي تقدم به العضو اليساري ماتياس هون، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على نسخة منه.

وبرر توماس زيلبرهورن، وكيل وزارة الدفاع لشؤون البرلمان، هذه النفقات المرتفعة بتنامي التحديات فيما يتعلق بموضوع الرقمنة، وقال إن الوزارة خصصت 109 ملايين يورو بأكملها لشركة خدمات "BWI" لتقنية المعلومات و تعمل لحساب وزارة الدفاع، وتشرف على جميع منشآت الجيش والبالغ عددها 1200 منشأة.

وأشارت وزارة المالية الألمانية إلى أنه ليس هناك تعريف موحد لتعبير "خدمات الاستشارة والدعم" في كل وزارة ألمانية، "لذلك لا يمكن إجراء مقارنة بين نفقات الوزارات".

وكانت وزارة المالية قد تحرت في يوليو الماضي بالفعل نفقات بقية الوزارات فيما يتعلق بالخبرات التي تستعين بها الوزارات من الخارج، ولكن وزارة الدفاع كانت الوزارة الوحيدة التي لم تقدم بياناتها آنذاك لوزارة المالية.

ويتجاوز حجم الإنفاق الذي تخصصه وزارة الدفاع للخبرات التي تستعين بها من الخارج، والبالغ 155 مليون يورو، مخصصات وزارة الداخلية للخدمات الاستشارية الخارجية، والبالغ حجمها 78.7 مليون يورو، ويتجاوز أيضا نفقات وزارة النقل البالغة 47.7 مليون يورو.