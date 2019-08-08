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وصل البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم مانشستر يونايتد إلى مدينة ميلانو الإيطالية تمهيدًا لانتقاله إلى إنتر ميلان، خلال الساعات المقبلة.

وحظى النجم البلجيكي صاحب الـ26، عامًا باستقبال حافل لحظة وصولة إلى المطار وكان في انتظاره العديد من مشجعي الفريق الإيطالي.

ووفقا لشبكة «سكاي سبورتس» العالمية فإن لوكاكو سيخضع للفحص الطبي في إنتر ميلان اليوم الخميس، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات.

وأضافت الشبكة إلى أن الصفقة ستكلف النادي الإيطالي 65 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني.

وكان يونايتد قد تعاقد مع لوكاكو موسم 2017-2018، مقابل 84.70 مليون يورو، قادمًا من إيفرتون الإنجليزي.

وشارك البلجيكي مع اليونايتد الموسمين الماضيين في 96 مباراة سجل خلالها 42 هدفًا، وصنع 13 هدفًا