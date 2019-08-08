الداخلية تواصل دعم منافذ أمان بسلع مخفضة استعدادا لعيد الأضحى

واصلت وزارة الداخلية، تنفيذ المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا واحد والتي تستمر لنهاية الشهر الجارى بـ (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية ومنافذ "أمان" الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، لتوفير اللحوم ومنتجات الألبان والسلع الأساسية بأسعار مخفضة بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

وتأتي المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل أبناء الشعب المصرى، وتوفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة لضمان منع الإحتكار والإستغلال والمغالاة فى الأسعار، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه من محدودى الدخل.

وإستكمالاً للمرحلة الثامنة من مبادرة "كلنا واحد" التى أطلقتها وزارة الداخلية فى مطلع الشهر الماضى.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق والتواصل مع كبار موردى ومستوردى اللحوم "البلدية- المستوردة" لتوريد اللحوم للسلاسل التجارية المشاركة بالمبادرة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

كما عقدت الإدارة بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والمورده للمواد الغذائية لإستمرار المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" حتى نهاية شهر أغسطس الجارى لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (649) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وكذا التنسيق مع بعض موردى منتجـات الألبـان ومشتقاتهـا للسلاسـل المشـاركــة بأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%.

وشاركت منظومة "أمان" للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية في المبادرة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من اللحوم مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تجهيز المنظومة العديد من الشوادر الثابتة بمختلف المحافظات لطرح اللحوم الطازجة والأضاحى للمواطن بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، إلى جانب استمرار طرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة منافذ أمان الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

من جانبها تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، تكثيف حملاتها التموينية المكبرة لمراقبة الأسواق، للمحافظة على استقرار الأسعار وضبط كافة صور الإحتكار، والتحقق من توافر السلع بالأسواق ومدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، ومتابعة إجراءات السلامة لضمان جودة اللحوم المقدمة للمواطنين وذلك حفاظاً على الصحة العامة ولضمان وصول السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة والجودة الملائمة.