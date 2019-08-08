 الاتحاد السكندري يجدد تعاقد أحمد عادل لاعب السلة - بوابة الشروق
الخميس 8 أغسطس 2019 11:46 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الاتحاد السكندري يجدد تعاقد أحمد عادل لاعب السلة

الاسكندرية - أحمد عبد العزيز
نشر فى : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:44 م | آخر تحديث : الخميس 8 أغسطس 2019 - 11:44 م

نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد تعاقد أحمد عادل صانع ألعاب الفريق الأول لكرة السلة  بعقد يمتد لمدة أربع  مواسم.

ووقع اللاعب على عقوده الجديدة في حضور محمد مصيلحى رئيس النادي  حازم الرجال أمين الصندوق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك