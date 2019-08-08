الاتحاد السكندري يجدد تعاقد أحمد عادل لاعب السلة

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نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي في تجديد تعاقد أحمد عادل صانع ألعاب الفريق الأول لكرة السلة بعقد يمتد لمدة أربع مواسم.
ووقع اللاعب على عقوده الجديدة في حضور محمد مصيلحى رئيس النادي حازم الرجال أمين الصندوق.